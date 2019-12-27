Antalya'da yılbaşı denetimleri artırıldı

27.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:20

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü içki satan işletmelerde denetimlerini artırdı.

Vatandaşın gıda güvenliği için iş yerlerindeki kontrollerini sürdüren ekipler, özellikle yılbaşı öncesi artan alkollü içki tüketimini fırsat bilen ve halk sağlığıyla oynayanlara karşı çalışma yaptı.

Kentte bu yıl 7 bin 48 alkollü içki denetimi yapılarak, kaçak alkole el konuldu.

Kaynak: AA