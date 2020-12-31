Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
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Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu

31.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:07

Antalya'da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu.

Antalya'da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde kullanılmayan 6 katlı bir apartmanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı. Caddeye yakın kısımda gerçekleşen yıkım çalışması öncesinde önlem için trafik tek şeride düşürüldü. Ardından başlayan yıkım çalışmalarında ise bina bir anda yaklaşık 15 metre yakında bulunan iş makinesine doğru yıkıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, yıkımdan dolayı ortalık toz dumana karıştı.

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya'da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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