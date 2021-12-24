Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu - Haberler
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Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu

Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'daki yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde bir araya geldi.

ANTALYA (AA) - Antalya'daki yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinin kentte yaşayan yerleşik yabancı dernekler ve kadın kooperatiflerinin katkısıyla düzenlediği "Hep birlikte yeni yıla" etkinliği Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Çeşitli gösterilerin ve konserlerin gerçekleştirildiği, hediyelik eşyalar ile yöresel ürünlerin satışa sunulduğu festivalin açılışı ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Aycan Öztürk, festivali çok beğendiğini söyledi. Öztürk, 2022 yılının herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Ahmet Büyüktepe de gelecek yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesini istedi.

Safiye Ulutaş da yeni yıla ilişkin, "Her halimize şükredelim. Şükretmesini bilelim." mesajını verdi.

Etkinlik, 2 Ocak 2022 Pazar günü sona erecek.

Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu

Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu

Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu

Antalya'da yerleşik yabancılar ile kooperatif üyesi kadınlar festivalde buluştu

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AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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