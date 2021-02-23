Antalya'da yerleşik yabancı uyruklu kadınlar AK Parti'ye üye oldu

Antalya'ya yerleştikten sonra Türk vatandaşlığı alan farklı uyruklardaki kadınlar AK Parti üyesi oldu.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ve AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa'nın da katıldığı toplantıda, üyelikleri kabul edilen 5 kadına AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz tarafından rozetleri takıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, AK Parti'nin kurulduğu günden beri her kesimi kucaklayan bir parti olduğunu belirtti.

AK Parti'nin gücüne güç katarak büyümeye devam ettiğini kaydeden Taş, "Farklı ülkelerden vatanımıza gelen ve Türk vatandaşlığını onurlu bir şekilde taşıyan kadınlarımız da bugün AK Parti'yi tercih ettiler." ifadesinde bulundu.

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz da kadınların geleceğin temsilcileri olduğuna dikkati çekerek, kadınları bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

AK Parti'ye üye olan Azerbaycan uyruklu Şafak Kutluel ise Azerbaycan'a her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etti.

Polonyalı Natela Kondakova da "Çok uzun zamandır Türkiye'deyim. AK Parti'nin gelişime açık yapısını, yönetim şeklini ve insana verdiği değerler doğrultusundaki kararlarını destekliyorum." dedi.

Kırım Özerk Cumhuriyeti'nden Evelina Kadıkıran ile Rusya'dan Gülmira Osman da AK Parti'nin daima kadınların yanında olduğunu ve kadına değer verdiğini ifade ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek