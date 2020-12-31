Antalya'da yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda aranan 82 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yeni yıl öncesi çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik, "Son Rötuş" adı verilen operasyon düzenlendi.

Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 59 ekip ve 135 personel katıldı.

Operasyonda, 82 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş