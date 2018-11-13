Antalya'da Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Başladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürlüğü, İŞKUR Antalya İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığıyla Antalya'da gerçekleştirilecek olan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam programı kursu başladı. Kurs sonunda başarılı olan adaylara ilgili gazetelerde staj ve işbaşında eğitim imkanı verilecek.

Basın İlan Kurumu ve İŞKUR işbirliği ile hazırlanan eğitim programı Antalya Kültür Sanat Hizmet Binasında başladı. Üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİB, Sağlık ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyanların katılabildiği programda veri haberciliği, istihbarat haberciliği, kültür-sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, dijital habercilik, röportaj teknikleri vb. başlıklardan oluşan dersler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve alanında uzman gazeteciler tarafından veriliyor.Gazeteci adayları, temel gazetecilik derslerinin yanı sıra Dijital Gazetecilik, İnternet Gazeteciliği, Sosyal Medya, Web Tasarımı ve Grafik Animasyon konularında da destekleyici eğitim alacak.

Eğitimde verilecek eğitim ile medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin gazetecilik alanındaki analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını sağlamayı hedefleniyor. - ANTALYA