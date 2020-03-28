Antalya'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için toplanan İl İdare Kurulunda önemli kararlar alındı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için toplanan İl İdare Kurulunda önemli kararlar alındı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantının ardından karantina uygulamalarından gıda denetimine, tarım ürünlerinin güvenli kullanımına kadar birçok alanda yeni tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da gıda üretiminin ve tedarik zincirindeki sürekliliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınacağı bildirildi.

İlde bütün meyve-sebze hal faaliyetlerinin yarından itibaren saat 06.00'da başlayıp 18.00'de sonlandırılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hallerde sosyal mesafe kurallarına uyulması hususunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi gerekli tedbirleri alarak takibini yapacak. Tarım ürünlerinin güvenli kullanımı için kamu spotları hazırlanacak. Antalya'da bundan sonra koronavirüs pandemisinin yoğun olarak yaşanması ve kritik eşiğin aşılması muhtemel yerleşim birimleri yetkili kurullar tarafından karantina altına alınacak."

Özel güvenlik görevlileri, sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek

Sahil güvenlik ekiplerince, denizlerdeki avcılık ve turistik faaliyetlerinin denetiminin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "İş-Kur aracılığıyla toplum yararına program kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlileri ile yardımcı personel, kaymakamlar tarafından ihtiyaca göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilecek. Kentte oluşturulan Vefa gruplarına destek vermek amacıyla özellikle öğretmenler ve imamların görevlendirilmesi hususunda ilgili kurumlarca gerekli katkı sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ihtiyaca göre kentteki maske üretiminin sağlanması ve takibinin, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yerine getirileceği belirtildi.

Kaynak: AA