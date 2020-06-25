Antalya'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anneye 16 yıl hapis cezası Antalya'da hastanenin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da hastanenin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A. ve avukatı katıldı.

Sanık H.A. savunmasında, ailesinin, hamile olduğundan haberi olmadığını, ilerleyen süreçte rahatsızlandığı için hastaneye gittiğini anlattı.

Tuvalete gittiği sırada bebeğin dünyaya geldiğini ifade eden H.A, "Bebek doğduğunda sesi çıkmadığı için öldü sandım. Bebeğin sağ doğduğunu bilmiyordum, çok pişmanım." dedi.

Sanık H.A, bebeğin babası olduğunu iddia ettiği A.K'den de şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan, iyi hal indirimi de uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.

Antalya'da, 14 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle Antalya Atatürk Devlet Hastanesine giden 17 yaşındaki H.A'nın, hastane tuvaletinde doğum yaparak çöp kovasına attığı bebek yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA