Antalya'da yengesini makasla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Antalya'da yengesini makasla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da yengesini makasla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşinin eşini makasla yaralayan şüpheli tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşinin eşini makasla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali D. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaralanan Naciye D, Serik Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akçaalan Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşinin kardeşi Ali D'nin dün saldırısına uğrayan Naciye D. (32) yaralanmış, zanlı gözaltına alınmıştı.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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