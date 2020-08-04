Antalya'da yem deposu, alev alev yandı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan çiftlikteki yem deposunda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan çiftlikteki yem deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, depodaki yemlerin yanı sıra içerideki traktör ve yem kırma makinesi küle döndü. Çiftlik sahibi, deponun yanındaki kamyonetin de hasar gördüğü yangında yaklaşık 2 milyon liralık zarar oluştuğunu söyledi.

Manavgat'ın Evrenkesi Mahallesi'ndeki İbrahim Kendiroğlu'na ait çiftlikteki hayvan yemlerinin istiflendiği depoda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi çiftlik çalışanları yaptı. İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Depodaki çok sayıda yemin yanı sıra içeride duran traktör ve yem kırma makinesi de küle döndü. Yangında deponun yan tarafında park halindeki kamyon da yanarak hasar gördü. Dumandan etkilenen çiftlik çalışanı ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Çiftlik sahibi İbrahim Kendiroğlu, yaklaşık 2 milyon lira zararı olduğunu belirterek, hayvanlarının 1 senelik yeminin tamamen yandığını söyledi.

Kaynak: DHA