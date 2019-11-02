Antalya'da yazdan kalma günler

Esenyurt'ta günlük kiralık ev kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki çöp sorunu sonrası sosyal medyada gündem oldu
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