Antalya'da yazdan kalma bir gün

17.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:59

HAVA sıcaklığının 20 derece olduğu Antalya'da, sahiller dolup taştı.

Antalya'nın Lara bölgesindeki 20 kilometre uzunluğundaki Lara kumsalı, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taştı. Kimileri balık tuttu, kimileri ise şortlarını giyip sahil yürüyüşü yaptı. Kitap okuyup güneşlenenlerin yanı sıra, bikini içinde selfie çekip güneşlenenler de oldu.Hava sıcaklığının 20 deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turistik kentin sakinleri park ve bahçelere de akın etti.

Kaynak: DHA