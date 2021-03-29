Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya portakalının hasadına başlandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya portakalının hasadına başlandı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yaz portakalı olarak bilinen Valensiya portakalının hasadına başlandı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde yaz portakalı olarak bilinen Valensiya portakalının hasadına başlandı.

İnce kabuklu, canlı renkli ve az çekirdekli bir portakal türü olan Valensiya, ilçedeki çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Alışılmışın dışında kışın yerine yazın hasadı yapılan ve büyük bir kısmı yurt dışına gönderilen Valensiya portakalı ilgi görüyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, AA muhabirine, yaz portakalının hasadının yaklaşık 20 gün devam edeceğini söyledi.

Serik'te 16 bin 623 dekar alanda narenciye yetiştirildiğini belirten Çömezoğlu, "Serik'te üretilen narenciyenin büyük kısmını Valensiya portakalı oluşturuyor. Geçen yıl 47 bin 914 ton ürün hasadı yapıldı. Bu yıl ise bu rakamı aşmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Valensiya portakalı üreticisi Mehmet Özen de portakalın piyasada "sıkma portakal" olarak da bilindiğini söyledi.

Portakalın kilogram fiyatının ortalama 2,5 lira olduğunu ifade eden Özen, kendi bahçesinden toplanan portakalların tamamının yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya portakalının hasadına başlandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya portakalının hasadına başlandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya portakalının hasadına başlandı
Antalya'nın Serik ilçesinde Valensiya portakalının hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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