Antalya'da yaz devam ediyor

13.10.2019 13:16

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Antalya'da ekim ayının ortası olmasına rağmen hava sıcaklığının 33 derecenin üstünde seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine yol açtı. Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıların doldurduğu plajda bazıları denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Konyaaltı'nda denize girenler, suyun 22 derece olduğunu belirterek, Akşamları biraz soğuk olabiliyor, ancak dalga ve su sıcaklığı yönünden deniz çok normal. Bu havalarda denize girilir. Bu ayın sonuna kadar hava ve su sıcaklığının aynı düzeyde devam edeceğini tahmin ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA