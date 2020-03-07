Antalya'da yaz ayında dalından mandalina üretimi

07.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14

Antalya'nın Kumluca ilçesinde narenciye üreticileri, bölgede Nisan ayında hasat edilen başka mandalin türü olmadığı için daha iyi kazanç elde etmek amacıyla W. Murcot (Murkot) çeşidi mandalin türünü denemeye başladı.



Kumluca ilçesinde naraneciye üreticileri sonbaharda hasat edilen diğer mandalin türlerinden istedikleri kazancı elde edemeyince, Nisan ayında hasat edilebilen bir mandalin türünü denemeye başladı. Kumluca ve Finike Bölgesinde geniş narenciye bahçelerine sahip Narenciye üreticilerinden Tarık Özkan 10 yıl önce limon bahçesini sökerek yerine W. Murcot Mandalina fidanı dikti. Yaklaşık 4 yıldan beri yeni çeşidi hasat etmeye başladı. Özkan'ın bahçıvanı Süleyman Filikci, " Burası Enterdonat (Limon türü) bahçesiydi. 10 yıl önce söktük. W. Murcot bahçesini kurduk. Bu bahçe 20 dönüm, bin ağacı var. Mandalin sezonu Eylül, Ekim aylarıdır. Bu çeşidin sezonu Nisan'da hasat ediliyor. Mayıs, Haziran aylarına kadar dalında kalabilen ve halkımızın tercih ettiği bir mandalin türüdür. Bu meyveyi geç hasat edildiği içik diktik" şeklinde konuştu.



"Adana'da gördüm kendim de denedim"



Beşikci Mahallesinde 10 dönüm alanda 410 adet meyve fidanı ile deneme üretimi yapan Hüseyin Aytekin ise 4 – 5 yıl önce Adana'ya gittiğinde bu mandalin çeşidinin yeşil olduğunu gördüğünü belirterek, "Hasat tarihini sordum. Bu çeşidin 15 Şubattan sonra hasat edilmeye başlandığını söylediler. Kumluca bölgesinde 15 şubattan sonra mandalin kalmıyor. Fiyatlar yüksek oluyor. O yüzden denemeye karar verdim. Bahar döneminde mandalin fiyatları 4 liraya kadar çıkıyor. Güz döneminde 50 kuruşa kadar düşüyor. Bölgemizde tercih edilmesinin diğer sebebi ise bu tür -4 dereceye kadar dayanıyor. Portakal -2 ye kadar dayanabiliyor, -4 den sonra zarar görüyor. Fiyatı da yüksek. Portakalları kesip W. Murcot türü mandalin'e çevireceğim. Portakal'ıın kilosunu 50 – 60 kuruşa satıyoruz. Bunu 2 buçuk liraya sattık. Geç olduğu için dalında kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Kabarmıyor, pazar değeri de yüksek. Tadı, aroması iyi" dedi.



"Mart Nisan ve Mayıs'a kadar üretimi devam edecek"



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de, "Son baharda üretilen mandalin, üretim fazlalığından dolayı fazla para etmiyor. Murcot mandalin çeşidimizi yaymaya çalışıyoruz. Mart Nisan ve Mayıs'a kadar üretimi devam edecek. Pazar sorunu yok. O yüzden bu türü Kumluca İlçemizde hızla yaygın hale getirmeye çalışacağız. Çünkü pazarda önü açık. Diğer çeşitler güz döneminde çok olduğu için Pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Düşük fiyatlarla satılıyor. Yaz mevsiminde de ihracat yapabiliriz. Bu çeşidin sayesinde tüketicilerimiz hem sonbaharda hem ilk baharda hm de yaz mevsiminde dalından mandalin yiyebilecekler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA