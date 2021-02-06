Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı
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Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı

06.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:38
Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı

ANTALYA'da, arazi araçlarının arıza yapması üzerine 1900 rakımda bulunan Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyelerince 4 saat sonra kurtarıldı.

ANTALYA'da, arazi araçlarının arıza yapması üzerine 1900 rakımda bulunan Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyelerince 4 saat sonra kurtarıldı.

Olay, dün gece 1900 rakımlı Kökez Yaylası'nda meydana geldi. Offroad yapmak için yaylaya çıkan 8 kişi, arazi araçlarının arızalanması üzerine jandarmadan yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve çamur nedeniyle yaklaşık 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan jandarma ekipleri ve Akdeniz Offroad Team Grubu üyeleri, 8 kişiyi kurtardı.Grubun başkanı Osman Gökçenoğlu, 8 kişinin 2 arazi aracıyla yaklaşık 4 saat mahsur kaldığını söyledi. Gökçenoğlu, "Mahsur kalan kişilere ulaştığımızda arazi araçlarının uçuruma yakın bir bölgede olduğunu gördük. Zor bir operasyon oldu. Hem kendilerini hem de araçlarını kurtardık" dedi.


Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı
Kökez Yaylası'nda mahsur kalan 8 kişi, 4 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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