Antalya'da yaylada mahsur kalan 4 kişi ve küçükbaş hayvanları kurtarıldı
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Antalya'da yaylada mahsur kalan 4 kişi ve küçükbaş hayvanları kurtarıldı

Antalya'da kar yağışı nedeniyle yaylalarında mahsur kalan 4 kişi ile yanlarındaki 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

31.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:34
Antalya'da yaylada mahsur kalan 4 kişi ve küçükbaş hayvanları kurtarıldı

'da kar yağışı nedeniyle yaylalarında mahsur kalan 4 kişi ile yanlarındaki 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Çukurca yaylasında 4 kişinin hayvanları ile mahsur kaldığı ihbarı üzerine arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu Erol, İsa ve Sevgi Tekyıldız ile İsmail Arıbaş ve yanlarında bulunan 120 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Kaynak: AA
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