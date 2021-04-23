Antalya'da yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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Antalya'da yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşlı annesiyle birlikte yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Konuksever Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yatağa bağımlı annesiyle yaşayan Uğur Orhan Cengiz'den (60) haber alamayan yakınları eve gitti.

Cengiz'in yeğeni Ebru Kaplan, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Cengiz'i yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 91 yaşındaki anne Nazmiye Cengiz ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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