Antalya'da yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi
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Antalya'da yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi

Antalya'da termometreler mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi.

Antalya'da yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi
17.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:29

Antalya'da termometreler mayıs ayında son 75 yılın en yüksek sıcaklığını gösterdi. Kentte sıcaklık 65 yaş ve üstü vatandaşlar için iznin başladığı dakikalarda 41 dereceyi gördü.

Turizm kenti Antalya'da son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından saatler 12.30'u gösterdiğinde hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü. Bugün saat 12.00-18.00 arasında 6 saatlik izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarsa, aşırı sıcağı dinlemeyip şapkalarını giyerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini izlemeye ve temiz hava almaya geldiler. Maskelerinin yanı sıra güneşten etkilenmemek için şapka takan yaşlı vatandaşlar, seyir terasından uzun süre denizi izledi, bazıları da bisiklet sürdü.

"BİZ BU HAVADA NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİRİZ"

67 yaşındaki Mathoş Konca, "Hafta sonunu sabırsızlıkla bekledik. 12 deyince hemen çıktım. 6 saati doldurmadan 1-2 saat gezip döneceğim. Şu anlık bir sıkıntı yok, inşallah da olmaz" dedi.

Varyant teras alanında gezen 68 yaşındaki Mustafa Birdemir ise havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Hemen evden çıkıp geldim. Ben Antalyalıyım, biz bu havada ne yapmamız gerektiğini biliriz. Bu zamana kadar böyle bir sıcaklık olmadı. Yaz aylarında 47 dereceyi gördüm ama mayıs ayında böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordum. Havaların ısınmadığından şikayetçiydim ama bu kadar erken ısınacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu.

70 yaşındaki Ali Işık da, "Balığı kapatır 1 ay sonra salarsın ya, bizim durum da biraz öyle oldu. Denize girmeyi çok özledik. Antalya'da oturuyorduk ama denizi göremiyorduk. Hava çok sıcak. Herhangi bir tedirginliğim yok, tedbirini aldıktan sonra bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Antalya'da yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi

Kaynak: İHA

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