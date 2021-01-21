Son dakika... Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri yakalandı
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Son dakika... Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri yakalandı

21.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:04

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan 85 yaşındaki kadını öldürdükleri iddiasıyla aranan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evinde ölü bulunduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan 85 yaşındaki kadını öldürdükleri iddiasıyla aranan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Şadiye Öztürk'ün katil zanlısı olduğu iddia edilen iki kişinin Alanyalı Camisi yakınında görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye hareket eden Yunus timi, kısa süreli kovalamacanın ardından caminin tuvaletine gizlenen şüphelilerden H.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan H.K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin yaklaşık bir haftadır Alanyalı Camisinin avlusunda gizlendiği ve namaz kılmak için kullanılan hasırda uyuduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli S.D'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Olay

Emek Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, kendisinden haber alamayan komşuları tarafından 19 Ocak'ta evinde ölü bulunmuş, polis ekiplerinin yaptığı incelemede başında kan olduğu görülen yaşlı kadının evindeki eşyaların da dağınık olduğu tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumunca yapılan ilk incelemede yaşlı kadının başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenmiş, güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri 2 şüphelinin eşkalini belirlemişti.

Son dakika... Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri yakalandı
Son dakika... Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri yakalandı
Son dakika... Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri yakalandı
Son dakika... Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden biri yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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