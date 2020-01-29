Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılardan depremzedelere yardım

29.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için başlatılan kampanyaya yerleşik yabancılar da destek verdi.

Manavgat Belediyesinin başlattığı "Elazığ için el ele yardım kampanyası"na ilçe halkının yanı sıra yerleşik yabancılar ve turistlerde ilgi gösterdi. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği üyesi yerleşik yabancılar, Manavgat Atatürk Kültür merkezi önüne gelerek hazırladıkları yardım paketlerini yetkililere teslim etti.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, bölgeye uğurlandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki insanların yaşadığı acıya kayıtsız kalınmadığını anlatarak, "Soba, yatak, eşofman, battaniye, çocuk kıyafeti, gıdadan oluşan yardım malzemeleri gönderildi. Halkımızdan gelen talep üzerine, kampanya başlattık. Bugün de üçüncü tırı gönderiyoruz." dedi.

Rus Maria Özgümüş, Elazığ'daki depreme üzüldüklerini belirterek, "Depremden dolayı bölgedeki insanların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündük. Dernek olarak gıda, battaniye, giyim gibi elimizden ne geliyorsa topladık, yetkililere teslim ettik." diye konuştu.

Koreli İrina Yılmazer de Manavgat'ta yaşayan yabancı gelinler olarak Elazığ'daki deprem sonrası depremzedeler için bir şeyler yapmak istediklerini, bu doğrultuda kampanyaya katıldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA