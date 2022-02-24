Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Ukraynalılar, ellerinde Ukrayna ve Türk bayraklarıyla "Savaşa hayır, Ukrayna'ya destek" yazılı pankartları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerine karşı bir savaş başlattığını söyledi.

Rusya'nın başlattığı operasyonun Ukrayna'yı yok etmeye yönelik olduğunu savunan Mykhaylova, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar olarak askeri operasyon bölgesinde yaşayan yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını anlatan Mykhaylova, Rusya'nın askeri müdahaleye son vermesini istediklerini kaydetti.

Daria Demirkale ise göz yaşı dökerek, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırıdan vazgeçmesini ve topraklarını terk etmesini istediklerini belirtti.

Diğer Ukraynalılar da bir an önce savaşın bitmesi ve barış olmasını istediklerini dile getirdi.