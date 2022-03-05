Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti - Haberler

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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, Türk ve Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkelerine ait marşlar söyleyen Ukraynalılar, sloganlarla saldırıları protesto etti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

Saldırılarda çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiğini belirten Rustamov, Ukrayna'nın tek yumruk halinde zor günleri atlatacağını dile getirdi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırılarını protesto etti

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Protesto, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Haberler

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