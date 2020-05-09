Antalya'da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutladı
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Antalya'da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutladı

Antalya'da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutladı
09.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:34

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ruslar, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle üstü açık araçla şehir turu yaparak kutladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ruslar, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle üstü açık araçla şehir turu yaparak kutladı.

Alanya'daki yerleşik Rus vatandaşları için Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Mahmutlar Mahallesi'nde zafer bayramı etkinliği düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen üstü açık araçla yapılan şehir turunda, asker kıyafetli Rus kadınlar şarkı söyledi, şiir okudu. Ellerinde bayraklarla balkon ve pencerelere çıkan Rus vatandaşları şarkılara eşlik etti.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın Rusça konuşanlar için en değerli bayram olduğunu söyledi.

2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon Rus vatandaşın öldüğünü dile getiren Gündüz, "Bu savaşı kazanmak bizler için çok anlamlı. Benim dedem hayatını kaybetti. Anneannem çocukluğunu toplama kampında geçirdi. Bu bayramı bu zor zamanlarda bu şekilde de olasa kutlamamıza izin verdiği için Alanya Kaymakamlığına, belediyeye ve emniyete teşekkür ediyorum." dedi.

Antalya'da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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