Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı
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Antalya, Polis

Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı

Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı Antalya polisi gece başlayan denetimlerini, gündüz de sıkı bir şekilde devam ettirdi Kentin en işlek caddelerinin bomboş olduğu görülürken, polis yasağı delen vatandaşlara göz açtırmadı Görevlilerin 65 yaş üstü kişilere vermek için de çok sayıda...

11.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:39
Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı

Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı

Antalya polisi gece başlayan denetimlerini, gündüz de sıkı bir şekilde devam ettirdi

Kentin en işlek caddelerinin bomboş olduğu görülürken, polis yasağı delen vatandaşlara göz açtırmadı

Görevlilerin 65 yaş üstü kişilere vermek için de çok sayıda ekmek aldığı görüldü

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından polis kente kuş uçurtmadı. Gece başlayan denetimler gündüzde sıkı şekilde devam etti. Fırınlarda bir çok kişinin çok sayıda ekmek aldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 30'u büyükşehir 31 ilde hafta sonu sokağa çıkmayı yasakladı. Antalya'da saat 00.00'a kadar devam hareketlilik, yasağın başlamasıyla sona erdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis yasakla birlikte, kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Ekipler hareket halinde olan, yaya ve sürücüleri durdurdu ve kimlik ve görev kontrolü yaptı. Trafik hareketliliğin az olduğu kentte, sokağa çıkan araçların ise sağlık, kamu ve yasak kapsamı dışındaki sektör temsilcilerinin olduğu görüldü. Normal zamanda yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı da sessizliğe büründü. Kazım Özalp Caddesinde(Kapalı Yol) yasağa aykırı hareket eden bir kişide cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerininde görevlerinin başında olduğu görüldü. Konyaaltı Sahili ve Varyant en sakin günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek caddeleri ve simge yerleri havadan da görüntülendi.

"İşler yoğun"

Fırın işleten Fırat Yaşar, "Sokağa çıkma yasağından dolayı insanlar sadece dışarı ekmek almak için çıkıyor. İnsanlara hizmet vermek için buradayız. Dün akşam çok yoğundu. Bir izdiham yaşandı. İnsanlarımıza un verdik, ekmek verdik. Herkes kendi mahallesindeki fırından ekmeğini alıyor. Bizde talep doğrultusunda aralıksız ekmek üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde alsın gereken hizmeti biz sunacağız" dedi.

"65 yaş üstüne ekmek"

Nöbetçi olan sağlık çalışanı Hüseyin Kaya, "Kendimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ekmek aldık. Vazifedeyiz. İhtiyacı olan herkese yardım etmeye çalışıyoruz. "diye konuştu.

"Komşularına ekmek aldı"

Açık fırını görünce durduğunu dile getiren sağlık çalışanı Fahri Güneş," Ekmek siparişi veren komşularımızın ihtiyacını karşılıyorum. Bu dönemler hepimiz birlik içinde olmalıyız. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Telefonla arayan tanıdıklarımıza ekmeklerini vereceğiz."dedi.

Kaynak: İHA

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