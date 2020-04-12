Antalya'da yasağı ihlal eden 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 TL ceza
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İçişleri Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya, Güncel

Antalya'da yasağı ihlal eden 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 TL ceza

Antalya'da sokağı çıkma yasağının ilk günüde yasağı ihlal eden 729 kişiye toplam 1 milyon 487 bin 79 TL ceza uygulandı.

12.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:02
Antalya'da yasağı ihlal eden 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 TL ceza

Antalya'da sokağı çıkma yasağının ilk günüde yasağı ihlal eden 729 kişiye toplam 1 milyon 487 bin 79 TL ceza uygulandı.

Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulama konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında bugünkü denetimlerde adli ve idari işlemlere ilişkin verileri paylaştı. Dün gece saat 00: 00'da başlayan sokağa çıkma yasağında gün boyu kent genelinde yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 729 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kolluk kuvvetlerinin kent genelinde ana arterler, kavşaklar ve mahallelerde hem mobil hem de sabit olarak yaptıkları uygulamalarda sokakta görülen vatandaşlara kimlik ve görevleri soruldu. Antalya Valiliği tarafından yasak kapsamı dışında tutulan görev alanları dışında farklı sebeplerle sokakta olanlara ceza yağdı. Kolluk kuvvetleri gün boyu yaptıkları idari denetimlerde 78 kişiye adli, 651 kişiye idari ceza uygularken toplamda 1 milyon 487 bin 79 TL para cezası uyguladı.

Denetimlerde, sokağa çıkması bile yasak olmasına rağmen ehliyetsiz araç kullananların bile bulunması dikkat çekti. Kent genelindeki denetimler yarın da devam edecek.

(İHA)

Antalya'da yasağı ihlal eden 729 kişiye 1 milyon 487 bin 79 TL ceza

Kaynak: İHA

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