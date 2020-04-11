Antalya'da yasağı ihlal eden 100 kişiye 205 bin 263 TL ceza Antalya'da sokağı çıkma yasağını ihlal eden 100 kişiye adli/idari işlem yapıldı.

Antalya'da sokağı çıkma yasağını ihlal eden 100 kişiye adli/idari işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulanan adli ve idari işlemlere ilişkin veriler paylaşıldı. Bu kapsamda Antalya'da kolluk kuvvetlerinin yaptığı denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye adli, 99 kişiye ise idari işlem uygulandı. İdari işlem kapsamında toplam 205 bin 263 TL ceza uygulandı. - ANTALYA Kaynak: İHA