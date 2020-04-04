Antalya'da yasağa rağmen merdivenaltı tıraş Antalya'da yasağa rağmen merdivenaltı tıraşAntalya'da bir berber yasak olmasına rağmen merdivenaltında bir kişiyi tıraş ederken görüntülendi.

Antalya'da yasağa rağmen merdivenaltı tıraş

Antalya'da bir berber yasak olmasına rağmen merdivenaltında bir kişiyi tıraş ederken görüntülendi.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Antalya'nın Duraliler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çekilen görüntülerde bir berber, müstakil iki katlı evin bahçesindeki merdivenaltında bir kişiyi tıraş etti. Komşulara aldırış etmeyen berber, yanındaki çantada getirdiği malzemelerle ev sahibinin saç tıraşını yaptı.

Kaynak: DHA