Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 gözaltı
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Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 gözaltı

18.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:46
Antalya'da yasadışı bahse jandarma operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli şahıslara ait farklı bankalarda bulunan 30 ayrı banka hesabına da el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde faaliyet gösteren bazı iddia/şans oyunları bayileri ile iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde bilgilere ulaştı. Soruşturma kapsamında arama çalışmaları başladı. İlçe merkezinde faaliyet gösteren 3 iddia/şans oyunları bayisinde yasal olarak oynanan bahis oyunlarının yanında internet üzerinden kaçak/yasa dışı bahis oynatıldığı da tespit edildi. Bunların yanı sıra 1 şahsın iddia bayisi olmamasına rağmen cep telefonundan yine aynı şekilde yasa dışı bahis oynattığı ve şahısların bu yöntemlerle haksız kazanç temin etmeye çalıştıkları yönünde bilgiler Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlendi.

Hisar ve Sanayi mahallelerinde faaliyet gösteren işletmeciliğini D.Y, O.Y. isimli şahısların yaptığı iş yerleri ile Yukarı Hisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeciliğini A.A, isimli şahsın yaptığı 1 iddia bayisi ve Örnek Mahallesi'nde bulunan 1 normal iş yerinde yasadışı bahis oynatmak, yer ve imkan sağlamak suçlarının işlendiği yönünde bilgiler elde edinildi.

'Yasadışı bahis oynatmak', 'yer ve imkan sağlamak' suçlarının tespit edilmesi maksadıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli şahıslara ait farklı bankalarda bulunan 30 ayrı banka hesabına el konuldu.

15 Aralık Salı günü şüphelilere ait 4 ayrı adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet dolu tabanca fişeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen toplam 14 adet dijital materyal ile suça ilişkin olduğu değerlendirilen 1 adet doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında D.Y, O.Y, A.A, M.A, H.E, A.A hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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