Son dakika haberi... Antalya'da yasa dışı silah ticaretine polis baskını

Antalya'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin iş yerleri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 4 adet tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör ve 48 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan silahların iş yerindeki çekmecelerde ve çelik kasada bulunup çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı. - ANTALYA