Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı

08.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:27
Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah ticareti yapan ve kaçak silahları piyasaya sürenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manavgat ilçesinde silah ticareti yapan İ.E'nin, silahları kız arkadaşı C.Ç'nin evinde sakladığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, 6 ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör ile 15 tabanca fişeği ele geçirildi. İ.E'nin evinde ise tabanca ve şarjör bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheliden C.Ç. ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli İ.E. ise işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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