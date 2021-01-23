Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ruhsatsız silah ticareti yapan ve kaçak silahları piyasaya sürenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya'dan temin edilen çok sayıda kaçak silahın, Antalya'ya getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 4 fişek ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız