Antalya'da yasa dışı salyangoz toplayan yabancı uyrukluya para cezası - Haberler

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Antalya'da yasa dışı salyangoz toplayan yabancı uyrukluya para cezası

AA, Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da yasa dışı salyangoz toplayan yabancı uyrukluya para cezası

Akseki ilçesinde Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yasa dışı salyangoz toplayan Alman uyruklu kişiye para cezası uygulandı.

Akseki ilçesinde Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yasa dışı salyangoz toplayan Alman uyruklu kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Akseki ve Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kişinin izinsiz faaliyette bulunduğunu belirledi.

"Biyokaçakçılık" yaptığı tespit edilen Alman uyruklu kişinin, bilimsel amaçlı kitap yazmak için salyangoz türlerini topladığı belirlendi.

Arazide kullanılan malzemelere ve salyangozlara el koyan ekipler, şahsa da 109 bin 593 lira para cezası kesti.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Milli, Alman, Güncel, Haberler

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