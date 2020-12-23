Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı

23.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:16
Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı

Antalya'da sosyal medyadan yasa dışı bahis oynama ve terör örgütü propagandası iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da sosyal medyadan yasa dışı bahis oynama ve terör örgütü propagandası iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ve terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Manavgat ilçesindeki Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde yasa dışı bahis oynatılan adreslere operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis oynayan ve oynattığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da 2 zanlı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:21:53. #1.15#
title