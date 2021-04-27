Son dakika haberi | Yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, ilçedeki iki şans oyunları bayisinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında Konaklı ve Güllerpınarı mahallelerinde belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 kök Hint keneviri ve dijital materyaller ile 100 dolar ve 52 bin 100 lira ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen R.G.K, Ş.E, İ.S, A.F.A, N.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi | Yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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