Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı
01.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:58
Antalya'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.
Antalya'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Evlek Milli Parklar sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 3 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı, araçlarına da el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu