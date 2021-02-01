Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

01.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:58
Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

Antalya'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Antalya'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Evlek Milli Parklar sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 3 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı, araçlarına da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Deniz Akkaya Jason Statham Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Hisarcık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:02:30. #1.14#
title