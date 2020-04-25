Antalya'da yarış motosikletleri çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

Antalya'da yarış motosikletleri çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da lüks motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

25.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:36
Antalya'da yarış motosikletleri çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da lüks motosikletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çarşı ve Güllerpınarı mahallelerinde, 22 Nisan'da iki yarış motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Okurcalar ve Konaklı mahallelerinde iki motosikletin daha çalındığı bilgisine ulaşan polis, jandarma ekipleriyle ortak çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen S.Y, M.K. ve G.Y.Ç'yi evlerinde yakaladı.

Ekipler, farklı adreslerde iki çalıntı motosikleti bulurken, S.Y'nin evinde de iki motosiklete ait parçaları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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