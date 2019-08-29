Antalya'da yarın toplu ulaşım ücretsiz

29.08.2019 15:00

Antalya'daki toplu ulaşım araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, yarın yolcuları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentteki resmi plakalı toplu ulaşım araçları ile ANTRAY ve nostalji tramvayı ücretsiz hizmet verecek.

Kutlamaların yapılacağı Cuma günü saat 06.00'da başlayacak uygulama, gece 02.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA