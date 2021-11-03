Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde 357 sürücüye ceza uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 357 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde, sürücülere yönelik havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla havadan gerçekleştirilen kontrollerde 107 sürücüye, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik karadan denetimlerde 35 sürücüye, radarla hız denetiminde 211 sürücüye ve şehirlerarası otobüs sivil denetiminde 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Haberi Kaydet