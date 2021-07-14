Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 2 milyonu aştı
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Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 2 milyonu aştı

Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 2 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte yapılan aşı sayısının 2 milyonu geçtiğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte yapılan aşı sayısının 2 milyonu geçtiğini bildirdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgından korunmak ve toplumsal bağışıklığı kazanmak için sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yazıcı, "Antalya'mızda toplam yapılan aşı sayısı 2 milyonu, en az bir doz aşısını olmuş 18 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 65'i geçti." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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