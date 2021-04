Antalya'da yapılan ankette, Türkiye'nin 'pandemi psikolojisi'

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin 'Pandeminin Psikolojik Etkileri' başlıklı araştırmasına göre, bir yılı aşkın süredir devam eden salgında Türkiye'de yaklaşık 2 kişiden biri kilo aldı, düzenli spor yapan her 4 kişiden biri sporu bıraktı.

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin 'Pandeminin Psikolojik Etkileri' başlıklı araştırmasına göre, bir yılı aşkın süredir devam eden salgında Türkiye'de yaklaşık 2 kişiden biri kilo aldı, düzenli spor yapan her 4 kişiden biri sporu bıraktı. Artık hayata daha olumsuz baktığını söyleyenlerin oranı yüzde 50.1 olurken, katılımcıların yüzde 23.8'i açık havada maske takmayı 'gereksiz ve faydasız' gördüğünü aktardı.

Muratpaşa Belediyesi, bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin psikolojik etkilerini ölçmek için anket çalışması yaptı. 1-8 Mart tarihleri arasında uygulanan anket, Türkiye ve yarım milyonu aşkın nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık ilçelerinden Muratpaşa olmak üzere iki ayrı ölçekte gerçekleştirildi. Her iki ölçek için de üçer bin kişiyle görüşüldü.

'BEN HARİÇ KİMSE UYMUYOR'İlk sonuçlara göre, Türkiye ölçeğinde tedbirlere tam olarak uyduğunu söyleyenler yüzde 80.3 gibi yüksek bir seviyede çıkarken başkalarının tedbirlere uymadığını söyleyenlerin oranı yüzde 55 oldu. Anket katılımcılarının yüzde 79.6'sı sokağa çıkma yasaklarına uyduğunu belirtti. Hiç uymadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.3 oldu.DÖRT KİŞİDEN BİRİ AÇIK HAVADA MASKEYİ GEREKSİZ GÖRÜYORAnkette, açık havada maske takmanın 'gerekli ve faydalı' olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 65.1 çıkarken, yüzde 23.8'i açık havada maske takmayı 'gereksiz ve faydasız' gördüğünü dile getirdi. Maske konusunda şüphesi olanların oranı ise yüzde 11.1. Buna karşın elleri temiz tutmanın virüsten korumakta faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 91.5 oldu. Salgında kişisel temizlik ve fiziki mekanların hijyenine dikkat ettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 85 düzeyinde gerçekleşti.EKONOMİ ZORLUYORAnkete katılanların yüzde 84.5'i bu süreçte ekonomik olarak zorlandığını belirtirken, salgın nedeniyle işini kaybettiğini, gelirinin azaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 74.3 oldu. Ayrıca her iki kişiden biri, yüzde 50.3'ü, pandemi tedbir ve yasaklarında kendilerini en çok iş yerlerinin kapanmasından kaynaklı ekonomik kayıpların zorladığını aktardı.HAYATA OLUMSUZ BAKIYORUZPandemi, hem Türkiye hem de Muratpaşa ölçeğinde her iki kişiden birinin psikolojisini olumsuz etkiledi. Buna karşın Türkiye ölçeğinde psikolojik destek aldığını söyleyenler yüzde 9.9 olurken Muratpaşa için bu oran yüzde 13.6 olarak gerçekleşti. Ankete katılan her iki kişiden biri artık 'hayata daha olumsuz baktığını' söylerken daha olumlu baktığını dile getirenlerin oranı yüzde 19.9, değişmediğini dile getirenlerin oranı da yüzde 30 oldu.TELEVİZYON BAŞINDA OTURDUK KİLO ALDIKAnket katılımcılarının yüzde 45.8'i pandemide kilo aldığını dile getirirken, sadece yüzde 11'i bu süreçte kilo verdiğini aktardı. Bununla birlikte her 4 kişiden biri pandemide sporu bırakırken spora başlayanlarını oranı ise sadece yüzde 15 oldu. Buna karşın anket katılımcılarının yüzde 65.3'ü daha çok televizyon izlemeye başladığını, yüzde 69.9'u sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini belirtti. Sosyal medyada en çok tercih edilen platform Youtube olurken onu sırasıyla Instagram, Facebook takip etti. Pandemide 'Daha çok kitap okudum' diyenlerin oranı ise sadece yüzde 19 oldu.AİLE HUZURU ARTTIAnkette şaşırtıcı sonuç aile ilişkilerinde ortaya çıktı. Buna göre, 'Salgın sırasında aileme karşı sevgim ve saygım daha çok arttı' diyenlerin oranı yüzde 87.5 olurken aile içi huzurun arttığını belirtenler yüzde 72.4 oldu. Bu süreçte, anket katılımcılarının yüzde 47.2'si aile içi tartışmaların arttığını dile getirdi.AMAÇ BELEDİYE HİZMETLERİNE YÖN VERMEKBelediye Başkanı Ümit Uysal, bu çalışmayı pandeminin neden olduğu psikolojik şartları, sorunları tespit amacıyla yaptırdıklarını söyledi. Belediye hizmetlerinin gelişen şartlara ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, hizmetlere yön vermek amacıyla yapılan bu anketin çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi. Başkan Uysal, "Biz çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte bu anketten aldığımız yeni verilerle, ilhamlarla yön vereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı