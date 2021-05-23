Antalya'da yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bahçede çıkan yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bahçede çıkan yangının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yaylakılınç Mahallesi'nde Sadık Yamaç'ın (90), sobadaki külleri söndürmeden bahçeye dökmesi sonucu çıkan yangın, eşi Hatice Yamaç ile yaşadığı tek katlı müstakil eve sıçradı.

Yangını fark eden bir çocuk, mahalle sakinlerine haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Yamaç çifti, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci