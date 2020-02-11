Antalya'da yangın tüpünde uyuşturucu nakleden 4 zanlı tutuklandı

11.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:10

Antalya'da yangın tüpünün içinde uyuşturucu naklederken yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İranlı şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu kente getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti.

Döşemelatı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bagaj kısmındaki yangın tüpünün içine gizlenen 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu A.J, M.R, O.S.P. ve M.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA