Antalya'da yangın seralara sıçramadan söndürüldü Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, seralara sıçramadan söndürüldü.

Kayaburnu Mahallesi DSİ sulama pompası mevkisinde atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3 itfaiye aracıyla müdahale etti. Bölge sakinleri, kendi imkanlarıyla alevlerin seralara sıçramasını önlemeye çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, çevredeki çam ağaçları da zarar gördü.

Kaynak: AA