Antalya'da yangın mağdurlarına sulama borusu dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da yangın mağdurlarına sulama borusu dağıtıldı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da yangın mağdurlarına sulama borusu dağıtıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara sulama borusu dağıtıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara sulama borusu dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi ve Ahbap Derneği iş birliğiyle sağlanan sulama boruları için Manavgat Atatürk Stadı'nda dağıtım töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, törende yaptığı konuşmada, hayırsever vatandaşlar, firmalar ve kuruluşlardan gelen yardımları, tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Sözen, "Onlara bir katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Manavgat Belediyesi, tüm imkanlarını vatandaşlarla eşit bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Bizleri ve üreticilerimizi unutmayan tüm hayırsever dostlarımıza ve özellikle yangının ilk gününden itibaren her an bizlerle olan Ahbap Derneğine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Dağıtım töreninde, Aksaz, Yeniköy, Yavrudoğan ve Saraçlı mahallelerinde 103 üreticiye 2 bin 122 adet sulama borusu, Güzelyalı, Beydiğin, Çardak, Dikmen, Yukarı Işıklar ve Ahmetler mahallelerinde de 123 çiftçiye, toplam 12 bin 300 metrelik kangal boru teslim edildi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Vladimir Putin Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser Esra Erol
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da yangın mağdurlarına sulama borusu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:01:40. #1.11#