Antalya'da Yangın Çıktı 5 Ev Boşaltıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan çalılık yangını nedeniyle bölgede bulunan 5 ev boşaltıldı.

Antalya'da Yangın Çıktı 5 Ev Boşaltıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan çalılık yangını nedeniyle bölgede bulunan 5 ev boşaltıldı

Kaynak: Dunya.com