Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu
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Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu

28.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:20
Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla bir emekli polis memuru gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda cesedi bulunan eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla bir emekli polis memuru gözaltına alındı.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yanan bölgede inceleme yapan ekipler, kısmen yanmış erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, Yalçın'ın en son görüştüğü kişi olan emekli polis memuru H.B'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinde Yalçın'ı kolundan silahıyla yaraladıktan sonra darbederek öldürdüğünü itiraf eden şüpheli H.B, alkollü olduğu için yangını çıkarıp çıkarmadığını ise hatırlamadığını söyledi.

H.B, Yalçın'dan 30 bin lira alacağının olduğunu, bu nedenle kavga ettiklerini öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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