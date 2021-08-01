Antalya'da yangın çıkan evde maddi hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Antalya'da yangın çıkan evde maddi hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu ve evden kaçtığı ileri sürülen kiracıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
Gazetecilik öğrencisi Azra'dan günlerdir haber alamayan ailesinin yardım çığlığı yürekleri dağladı
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Sevda Erginci
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da yangın çıkan evde maddi hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 19:24:22. #1.15#

title