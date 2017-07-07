Antalya'da Yangın

Antalya'nın Kepez ilçesinde yerleşim alanı yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Altıparmak mevkisinde kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle alevler orman ve seraların olduğu tarlalara sıçradı.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinden arazöz ve itfaiye araçları ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.



Yangına hava ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak ve kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek oluyor.



Alevlerin kısa sürede etrafa yayılması üzerine bölgedeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yangın bölgesine gelerek bilgi aldı.