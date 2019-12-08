Antalya'da yangın

08.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:56

Antalya'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında iki çocuğuyla yaşayan Şerife Yaka'nın evinde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri alevlere hortumla müdahale edip itfaiyeye haber verdi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Şerife Yaka, evinin yandığını duyunca çocuklarıyla olay yerine geldi.

Sinir krizi geçiren Yaka'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada baygınlık geçiren Yaka'ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangının kundaklama sonucu çıkarıldığını iddia eden Yaka, "Bile bile yakıyorlar. Ben 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var." diye konuştu.

Evinin daha önce de birçok kez yakılmak istendiğini öne süren Şerife Yaka, şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Kaynak: AA